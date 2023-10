Usurpation d’identité : de plus en plus de personnalités concernées

Parmi les personnalités qui dénoncent ces faux profils, on retrouve principalement des artistes, parfois très connus, comme Patrick Bruel qui a posté une vidéo sur son profil Instagram pour alerter ses abonnés ou encore Julien Doré qui a tourné en dérision un de ses usurpateurs en partageant une discussion cocasse qu’il a eue avec lui.

Plusieurs personnalités médiatiques, comme l’humoriste français Guillaume Meurice, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain ou l’acheteuse liégeoise d’Affaire Conclue Aurore Morisse sont aussi victimes de ce phénomène. Cette dernière a elle aussi fait une vidéo sur TikTok pour dénoncer cette pratique. La personne derrière son faux profil discutait avec ses fans en leur proposant une rencontre contre plusieurs centaines d’euros. Chose que la Liégeoise réfute dans sa vidéo : " Je ne vous proposerai jamais de me rencontrer contre de l’argent ".

Derrière ce procédé, l’intention est claire et similaire à celle de l’arnaque aux sentiments : usurper l’identité de personnalités permet d’attirer des internautes fans et de leur faire croire qu’ils sont exceptionnels et qu’ils entretiennent une relation privilégiée avec quelqu’un de connu. Une relation unique et souvent secrète qui aurait un certain prix, allant de centaines d’euros à plusieurs milliers dans certains cas.