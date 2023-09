Usher se produira au Super Bowl pour 0$

Le salaire de ce show 0 $

C’est surprenant, mais les artistes invités au Super Bowl ne sont pas payés. Les seuls frais couverts ce sont les dépenses pour réaliser le spectacle. Pourquoi ? Car ce rendez-vous sportif et artistique est regardé par plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde. C’est donc un boost pour de nombreuses carrières. Lors de sa performance de l’année dernière Rihanna a réalisé une petite retouche de son maquillage avec l’un des produits de sa marque, l’effet a été immédiat en moins de 24h les recherches concernant Fenty Beauty ont ainsi augmenté de 833%. Au lendemain du Super Bowl ce sont chaque année des milliers d’achats de disques et de tickets de concert. Un beau cadeau d’anniversaire pour Usher qui fêtera les 20 ans de son album Confessions. Sorti en 2004, il s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis. Et il a gagné trois prix aux Grammy Awards de 2005.