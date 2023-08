Used : la relève de la drum & bass belge assurée

Quand il monte sur scène, que ce soit cette année à Dour ou l’an dernier au Pukkelpop, on sent encore toute la pression, la joie et l’excitation de la nouveauté pour lui. Il faut dire que du haut de ses 26 ans, Jo de son vrai nom est un kid baigné aux débuts des grandes heures de la scène bass music chez nous, aux soirées Rampage, aux hymnes au de-là du genre comme "Love Is Gone" ou "Afterglow". Il le dit lui-même, "Il y a quelques années j’étais à Dour comme festivalier, j’ai principalement squatté l’Electropédia comme elle s’appelait à l’époque et la Boombox et j’espérais secrètement y jouer un jour. Le meilleur set que j’ai vu, c’était Solomun en 2018." Il se retrouve maintenant à ces places, sur les line-up des références du genre, sur les tournées de son pote Netsky ou encore en collaboration avec des noms comme DJ Fresh. Ce dernier aura eu un rôle important dans sa carrière.

Pour en revenir aux bases, on a pu voir avec lui d’où vient sa passion de la musique. "Je fais de la drum & bass mais j’ai un background avec la musique plus classique. Mes deux parents sont des musiciens de classiques, ils ont étudié la musique et j’ai fait pareil. J’ai commencé à jouer du violon à 3ans et j’ai toujours joué du violon classique depuis. A 15 ans j’ai découvert la drum & bass et après j’ai commencé à produire sur mon ordinateur portable avec les moyens du bord, avec des logiciels comme FL Studio. En supérieur j’ai fait aussi du violon et d’autres instruments à la PXL school d’Hasselt et 2 ans de musique électronique avant d’arrêter."

Arrêter pour mieux débuter sur la scène internationale vu que peu de temps après, Used a été repéré par de gros labels du genre comme Liquicity et UKF. "C’était spécial vu que j’ai commencé a être connu sur cette scène juste avant la période Covid. C’était même la première fois que j’aurais pu jouer au Sportpaleis d’Anvers mais deux semaines avant, tout s’est stoppé. Ma plus grande peur était qu’après cette période, tout le monde m’ait oublié. J’ai juste continué à produire de la musique et au final j’ai eu pas mal de bookings et de reconnaissance du secteur. Je ne sais pas vraiment pourquoi tout ce passe mais c’est très cool !"

Pendant ce temps, c’est par son remix du tube "Gold Dust" de DJ Fresh qu’il s’est fait une place dans les sets de nombreux artistes et dans les playlists drum aux quatre coins du monde. Au niveau des releases c’est aussi avec ce dernier que Used a pu sortir sur UKF le titre "Higher" qui porte plus que bien son nom pour notre newcomer belge de la musique à 170 bpm.