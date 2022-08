USA : Washington effectue avec succès un test de missile intercontinental reporté deux fois

"Ce test fait partie d’activités de routine et périodiques destinées à démontrer que la dissuasion nucléaire des Etats-Unis est sûre, fiable et efficace face aux menaces du 21e siècle, et à rassurer nos alliés", a souligné l’armée de l’air américaine. "Il y a déjà eu plus de 300 tests de ce genre, et il n’est pas dû aux événements mondiaux en cours".

Le test était prévu en mars, mais il avait été reporté une première fois à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, Washington craignant que Moscou n’utilise cet essai ordinaire pour élargir le conflit à d’autres pays. Il avait été reporté une seconde fois début août après la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi à Taïwan, île revendiquée par les autorités chinoises.