USA, voyage dans la région de Clarksdale, ville de Robert Johnson, le père du blues

Au Mississipi, fin des années 20, le Sud est frappé de plein fouet par la crise qui suit le Black Thursday. Un jeune afro-américain joue du blues et en 1932, plaque tout pour devenir musicien itinérant. Robert Johnson joue sur les coins de rue, les bars miteux et dans les petits restaurants, son niveau ne l’autorise pas à rêver de beaucoup plus. Et puis, il se rend à Clarksdale au croisement des Highways 49 et 61 et c’est là que la légende commence.

A minuit, un homme grand et vêtu de noir lui apparaît et lui donne le talent en échange de son âme. Son House, contemporain de Johnson, dira qu’il était un joueur d’harmonica pas trop mauvais mais un très mauvais guitariste jusqu’à ce qu’il revienne de ce carrefour mythique, avec une technique d’enfer et une grande maîtrise du Blues.