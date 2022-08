USA : une mystérieuse maladie tue des dizaines de chiens en seulement 3 jours

Sur le site du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan, il est expliqué que les autorités travaillent en collaboration avec "des agences locales de contrôle des animaux, l’Association des agents de contrôle des animaux du Michigan, des vétérinaires locaux, le Laboratoire de diagnostic vétérinaire de l’Université de l’État du Michigan (MSU VDL) et le Département américain de l’agriculture pour en savoir plus sur les rapports d’une maladie de type parvovirus canin affectant plusieurs chiens dans le nord de la péninsule inférieure".

Les symptômes ressemblent à ceux du parvovirus canin mais, bien que certains soient visiblement décédés de ce dit virus, de nombreux chiens décédés ont été testés négatifs à ce virus, donc les vétérinaires restent dans le noir.