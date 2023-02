USA : un train de produits chimiques déraille dans l’Ohio, les autorités tentent de rassurer une population inquiète

Traduction : "Nous allons demander des comptes à Norfolk Southern, et je peux vous le promettre. Depuis le tout début, le personnel de l’EPA a été sur place pour soutenir les partenaires locaux et étatiques dans leurs efforts d’intervention d’urgence. Nous avons été présents sur le terrain en menant des tests de la qualité de l’air, y compris sur le plan technologique avancé, ainsi qu’avec notre laboratoire analytique mobile dans et autour de East Palestine."

"Depuis que le feu s’est éteint, la surveillance de l’air par l’EPA n’a pas détecté de niveaux préoccupants pour la santé de la communauté attribués au déraillement du train. L’EPA a aidé au dépistage de plus de 480 maisons dans le cadre du programme de dépistage volontaire offert aux résidents et aucune trace de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène n’a été détectée. Nous continuons à mettre les dépistages à la disposition de tout habitant qui souhaite faire tester la qualité de l’air de sa maison."

"Nous continuons également à effectuer une surveillance de l’air 24/7 pour assurer la santé et la sécurité de tous les habitants. En ce qui concerne l’eau, l’EPA aide l’Ohio et le gouvernement local à déterminer les effets du déversement sur les eaux de surface et souterraines."