USA : un jury valide les dernières volontés d'Aretha Franklin, retrouvées...dans son canapé

La légendaire chanteuse américaine, décédée le 16 août 2018 dans sa ville de Détroit, n'avait pas laissé de testament officiel, mais des documents griffonnés à la main, découverts plus tard à son domicile, ont alimenté pendant des années un conflit entre ses quatre fils. Les documents, difficiles à lire, semblent partager ses biens, notamment immobiliers, mais aussi des bijoux, fourrures, du matériel stéréo et des droits musicaux. L'un, daté de 2010, avait été découvert dans une armoire fermée à clé. Un autre, daté de 2014, avait été retrouvé ... sous les coussins du canapé. Deux de ses fils, Edward et Kecalf Franklin, ont privilégié le document de 2014. Un autre, Ted White Jr, affirme que le document de 2010 dans l'armoire est plus légitime. Les deux testaments semblent indiquer une répartition égale des droits d'auteur entre ces trois fils.