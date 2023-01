USA : un ex-employé de l’édition admet devant la justice le vol d’un millier de manuscrits célèbres

Employé chez Simon & Schuster à Londres comme "coordinateur de droits", il a reconnu s’être fait remettre pendant plus de cinq ans des manuscrits non encore publiés, parfois auprès d’auteurs célèbres ou de leurs représentants, en leur écrivant depuis de fausses adresses électroniques de responsables de maisons d’édition ou d’agents littéraires. Filippo Bernardini a créé "plus de 160 domaines internet" en changeant parfois une seule lettre dans son adresse électronique et en prenant des identités connues de ses interlocuteurs pour mieux les tromper. L’éditeur Simon & Schuster, qui avait congédié il y a un an son employé, a assuré vendredi dans un courriel que la "protection de la propriété intellectuelle des auteurs était de la plus haute importance" et a remercié la police fédérale américaine, le "FBI, et le ministère de la Justice".