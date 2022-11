USA : un couple condamné à 20 ans de prison dans une rocambolesque affaire de secrets sur des sous-marins nucléaires

Un ingénieur de la Marine américaine et sa femme ont été condamnés mercredi à 19 et 21 ans de prison respectivement pour avoir tenté de vendre des secrets sur des sous-marins nucléaires à une puissance étrangère.

Jonathan Toebbe, 44 ans, et sa femme Diana, 46 ans, avaient été arrêtés en octobre 2021 et avaient plaidé coupable quelques mois plus tard dans cette affaire rocambolesque.