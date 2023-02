USA : un artiste condamné pour des NFT de sacs Hermès, créés sans autorisation

Hermès avait saisi la justice américaine dès janvier 2022, arguant que Mason Rothschild "(avait) enfreint" et "(continuait) d'enfreindre" la propriété intellectuelle de la marque et menaçait de continuer, en réalisant et en vendant les MetaBirkins.

L'utilisation détournée, et sans le consentement de la société, des marques Birkin et Hermès "(était) de nature à occasionner de la confusion et des erreurs d'interprétation dans l'esprit des acheteurs", avait affirmé la maison parisienne.

L'artiste avait fait valoir que ses créations tombaient sous le coup du Premier amendement à la Constitution américaine, qui protège la liberté d'expression.

Mais le jury a estimé que les NFT n'entraient pas dans le champ du Premier amendement.

"C'est une belle journée pour les grandes marques" mais "terrible pour les artistes et le Premier amendement", a réagi auprès Rhett Millsaps, l'un des avocats de Mason Rothschild. Hermès a "agi pour protéger les consommateurs et l'intégrité de sa marque", a commenté une porte-parole du sellier et maroquinier.