USA : transformer des oiseaux empaillés en drones pour l’espionnage militaire et les avions du futur

Mais dans un communiqué de l’Université New Mexico Tech, le Dr Hassanalian explique que ce ne sera pas pour demain la veille car leur prototype est encore assez bruyant (ce qui peut aussi être un problème pour se fondre parmi les oiseaux).

Pour l’instant, ce drone devra être encore perfectionné afin de pouvoir suivre les oiseaux migrateurs et comprendre comment ils font pour garder autant d’énergie en volant en formation triangulaire (le fameux V de canards que l’on voit en automne). En effet, d’après le Dr Hassanalian les oiseaux peuvent conserver plus de 40% de leur énergie en volant en formation et en changeant de position régulièrement. Le chercheur aimerait comprendre comment et voir si la même technique peut être utilisée par les drones pour conserver leur énergie plus longtemps.

Après deux essais en grandeur nature, leurs recherches ont montré qu’en utilisant la même formation que les oiseaux, les drones peuvent conserver jusqu’à 70% d’énergie.

"Cette recherche est en cours et nous pensons toujours aux 100 prochaines années. Ainsi, une fois que nous aurons la navigation automatique, les avions pourraient voler en formation en V et imiter les oiseaux migrateurs. Si nous les programmons avec des algorithmes de contrôle, nous pouvons obtenir le même avantage que les oiseaux", conclut-il.