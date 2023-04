USA : sur fond de polémique "wokiste", appel au boycott de la bière Bud Light après une pub par une influenceuse transgenre

Sur les réseaux sociaux, Dylan Mulvaney s’est fait un nom ces dernières années aux Etats-Unis, elle compte 10 millions d’abonnés sur TikTok et près de 2 millions sur Insta. Actrice et influenceuse, elle est aussi militante, elle évoque régulièrement sa transition et défend ouvertement les droits des personnes LGBTQ +, bref tout ce qui hérisse les conservateurs américains.

La Bud Light est l’une des bières les plus populaires aux Etats-Unis. Bon marché, on la trouve partout, y compris aux concerts et autres événements sportifs. Pour les conservateurs, c’est la bière américaine par excellence. L’associer à une militante transgenre a été vécu par certains comme une provocation.