USA : Ron DeSantis, le rival de Donald Trump, se lance officiellement dans la course pour la Maison Blanche.

Depuis 2022, la Floride autorisait l’avortement jusqu’à 15 semaines. Mais le 13 avril dernier, le gouverneur a promulgué une loi interdisant l’avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. Etant donné que peu de femmes ont connaissance de leur grossesse à ce stade, cette loi interdit de facto tout avortement, avec une exception cependant en cas de viol, inceste ou de trafic d’être humain.

Ron DeSantis a aussi promulgué une autre loi, cette fois pour faciliter la peine de mort. Huit voix sur douze, et non plus l’unanimité, sont désormais suffisantes pour infliger la peine capitale. Deux cent nonante-sept condamnés à mort attendent dans les couloirs de la mort en Floride. Une autre loi prévoit la peine de mort pour les violeurs d’enfants de moins de 12 ans.