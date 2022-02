USA : plus de vélos électriques que de voitures électrifiées achetées

Près de 790.000 vélos électriques ont ainsi été vendus aux États-Unis en 2021, soit une augmentation de 70% par rapport à 2020, selon des statistiques compilées par la Light Electric Vehicle Association (LEVA) et relayées par Bloomberg. Ce chiffre est à comparer aux 650.000 voitures électriques (ou hybrides rechargeables) écoulées dans le même temps.

Ce succès est surtout flagrant dans les grandes villes, où le vélo électrique représente une alternative rapide et écologique à la voiture.

Un vélo électrique permet en effet de circuler aussi sinon plus vite que les scooters et les voitures en centre-ville.

Il est beaucoup plus simple à manier dans les embouteillages et peut facilement se faufiler là où d'autres véhicules motorisés auront plus de mal à passer.

Les chiffres de ventes explosent un peu partout dans le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19 et la marge de progression est encore importante aux États-Unis. L'association LEVA estime en effet les ventes de vélos électriques à plus de 3 millions d'unités en Europe et à plus de 35 millions en Asie.