USA: les parlementaires votent pour faire du lynchage un crime fédéral

Après plus d'un siècle de tentatives avortées, les parlementaires américains ont adopté une proposition de loi pour faire du lynchage, ces exécutions sommaires devenues symboles du passé raciste des Etats-Unis, un crime fédéral.

La proposition de loi porte le nom d'Emmett Till, un adolescent noir torturé et tué en 1955 dans le Mississipi (Sud) et devenu un symbole de la lutte pour les droits civiques.

Votée à l'unanimité par le Sénat lundi, après avoir été adoptée la semaine dernière par les représentants, elle doit à présent être envoyée pour signature au président Joe Biden.

"Après plus de 100 ans et plus de 200 tentatives qui ont échoué pour mettre le lynchage hors la loi, le Sénat a pris une mesure attendue de longue date en votant l'Emmett Till Anti-Lynching Act", a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer. "C'est une étape importante mais le fait que cela ait pris si longtemps est une tache sur l'Amérique", a-t-il tweeté.