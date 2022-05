USA : Les jeux vidéo en partie responsables de la tuerie selon un sénateur du Texas

Ce n’est pas la première fois que les jeux vidéo sont cités comme la cause des fusillades aux Etats-Unis. Fox News, chaîne d’information réputée pour favoriser les positions politiques conservatrices, a récemment lié la tuerie de Buffalo avec les jeux vidéo qui deviennent " de plus en plus réalistes et violents ".

Et pourtant lorsque l’on se tient aux faits : Les Etats-Unis sont le seul pays où les fusillades sont un problème récurrent, et pourtant ces fameux jeux vidéo violents sont disponibles presque partout dans le monde…