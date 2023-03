USA : les images impressionnantes de la tempête de neige et les tornades de ces derniers jours

Le site de USA Today soutient que cette année 2023 est particulièrement active, ce serait les 2 premiers mois de l’année les plus actifs depuis 70 ans, après 1999 et 2008. "En ce début précoce de la saison des tornades, 220 tornades ont été signalées aux États-Unis, dont 168 en janvier et 52 en février. Seules 1999 et 2008 ont dépassé les 220 tornades au cours des deux premiers mois de l’année." Et ces violentes tempêtes pourraient se poursuivre jusqu’en mars, selon Weather Channel…