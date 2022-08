Amplify Energy assure avoir travaillé "en coopération" avec les autorités pour résoudre le problème et a donné son accord pour installer de nouveaux détecteurs de fuite et pratiquer des inspections plus régulières sur l’oléoduc.

Ces entreprises "acceptent désormais leur responsabilité pour une conduite criminelle", a déclaré la procureure fédérale Stephanie Christensen.

L’accord doit encore être soumis pour approbation devant un tribunal avant d’entrer en application.

La catastrophe avait relancé le débat sur la présence de plateformes pétrolières à seulement quelques kilomètres des côtes de Californie du Sud, densément peuplées.

Au total, 23 plateformes pétrolières et gazières sont installées dans les eaux fédérales de la région.