USA : les défenseurs du droit à l'avortement appellent les Américains à manifester le 14 mai

"Nous passons à l'action": plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé jeudi les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les Etats-Unis pour défendre le droit à l'avortement, que la Cour suprême semble prête à dynamiter.

"C'est l'heure de redoubler nos efforts", "il n'y a pas de temps à perdre", a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique Kelley Robinson, une responsable du groupe Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements dans le pays.

Le 14 mai, nous allons exprimer notre rage

"Le 14 mai, nous allons exprimer notre rage", a-t-elle ajouté en annonçant l'organisation de quatre grandes marches à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements dans le reste du pays. "On attend des centaines de milliers de personnes."

D'autres actions auront lieu dans la foulée. "Ce sera un été de colère", a déclaré Rachel Carmona, dont l'organisation Women's March avait rassemblé des millions d'opposants à Donald Trump en 2017 pour une première "Marche des Femmes".