USA : le respirateur de l'actrice Anne Heche aurait été débranché

L'actrice a été opérée dimanche après-midi (heure locale). Anne Heche avait embouti en voiture la façade d'une maison de Los Angeles la semaine dernière. L'accident avait engendré un incendie et la comédienne avait été emmenée à l'hôpital dans un état critique. Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont "Six Jours, Sept Nuits" ou "Donnie Brasco". Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton "Another World," qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991. Toujours dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.