USA : le chanteur de country devenu milliardaire Jimmy Buffett s’est éteint à 76 ans

Le chanteur de musique country américain Jimmy Buffett a rendu son dernier souffle vendredi à l’âge de 76 ans, peut-on lire sur son site web.

Surtout connu pour son célèbre titre "Margaritaville"(1977), l’homme avait également un sens aigu des affaires, développant au fil de sa carrière un empire immobilier dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.

Il avait même figuré sur la liste des milliardaires du magazine américain Forbes.

Selon le New York Post, Jimmy Buffett avait dû annuler une série de concerts ces derniers mois à la suite de plusieurs hospitalisations. "Jimmy s’est éteint paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, ses amis, sa musique et ses chiens", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web et les réseaux sociaux du chanteur.