USA : la Cour suprême sauvera-t-elle la pilule abortive ?

Aux Etats-Unis, l’avenir de la pilule abortive se joue en ce moment devant la Cour Suprême. Au cœur de la bataille : la Mifépristone, un médicament utilisé pour plus de la moitié des avortements aux Etats-Unis et que les anti-IVG voudraient voir supprimé. Il y a deux semaines, un juge fédéral texan, nommé par Donald Trump et connu pour ses positions ultra-conservatrices, a retiré l’autorisation de mise sur le marché de la pilule abortive. La décision a depuis été suspendue par une cour d’appel.

Aujourd’hui, l’Amérique a les yeux rivés sur les juges de la Cour Suprême, elle-même dominée par les Conservateurs.

Beaucoup craignent donc que les juges décident d’interdire l’accès à la Mifépristone. C’est le cas de nombreux militants et partisans du droit à l’avortement dont Ben Herndon, un retraité venu manifester à Los Angeles.

"La droite en général veut faire passer des lois à l’échelle nationale afin d’interdire d’abord le droit des femmes à l’avortement, puis le droit des femmes aux médicaments abortifs, puis le droit des femmes à la pilule contraceptive, puis le droit des femmes aux préservatifs. Qui sait où cela va s’arrêter ?"

Plus de cinq millions d’Américaines ont déjà pris de la Mifépristone depuis son autorisation de mise sur le marché il y a plus de 20 ans.