USA : l’écrivain Salman Rushdie ("Les Versets sataniques") opéré après avoir été poignardé au cou, sur scène

En 2012, il était interrogé par Fréderic Gersdorff, de la RTBF. Salman Rushdie décrit qu'il avait ressenti le jour de l'annonce de la fatwa : "J'ai pensé que ma vie n'allait plus durer très longtemps. C'est ce que j'ai pensé, en même temps, c'était très troublant parce qu'on n'était pas sûr que ce soit réel ou théorique, si c'était vraiment très dangereux. Et donc ce jour-là, il y avait beaucoup de confusion, je ne savais pas comment me comporter ou ne pas me comporter. Et malheureusement à la fin de cette journée, c'est devenu très clair que la menace était réelle et dans les 24 heures, on m'a offert la protection de la police britannique".