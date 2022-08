USA Kids Mullet Championship : aux États-Unis, il y a un championnat de coupes mulets pour enfants

Les USA proposent un championnat de coupes mulets pour enfants : le USA Kids Mullet Championship.

Cette fameuse coupe des années 80, avec les cheveux plus courts au-dessus de la tête et une espèce de queue plus longue en fin de crâne fait définitivement son grand retour. Cela fait quelques années qu’on annonce son come-back, avec des stars comme Rihanna ou Miley Cirus qui font la tendance et qu’on a pu voir arborer cette merveille du (mauvais) goût.

Plus récemment, la chanteuse Halsey et Eddie de Stranger Things ont fini de toucher les jeunes et de relancer la coupe mulet dont on se moquait (et dont on se moque toujours), notamment lors des festivals de coupes mulets organisé en Europe et qu’un Belge a même remporté en 2021…