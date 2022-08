USA : ils transforment la cabane au fond du jardin en résidence pour faire face à la crise du logement.

Aux Etats-Unis, les propriétaires transforment leurs garages et leurs cabanes pour créer une seconde maison sur le même terrain. Un moyen de se créer une source de revenus et de proposer des logements plus abordables aux locataires. En Californie, les procédures pour créer ces maisons ont été standardisées afin de répondre à la crise du logement qui frappe le pays.