USA : il va bientôt être plus facile de visiter les parcs nationaux grâce à votre smartphone.

Google a décidé de mettre en valeur les parcs naturels via son application Maps en proposant une multitude d'informations pratiques sur les sentiers les plus populaires et les attractions à ne pas rater, avec ou sans connexion. Les parcs américains vont être les premiers concernés.

Le but de Google est de rassembler toutes les informations utiles à la visite des parcs nationaux en un seul et même endroit. Vous pourrez, par exemple, identifier rapidement les lieux les plus populaires d'un parc (attractions, terrains de camping, centres d'accueil, etc.) avec l'aide de la communauté Maps et de leurs commentaires. Il sera aussi plus facile de trouver les meilleurs points de départ de sentiers ou bien encore les toilettes publiques les plus proches mises à la disposition des voyageurs.