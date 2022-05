USA : faute de "viabilité", les moines trappistes américains cessent leur activité brassicole

Les moines trappistes de l’abbaye Saint-Joseph de Spencer, aux Etats-Unis, sont parvenus à la conclusion, "après plus d’un an de consultation et de réflexion", que le brassage n’était pas une "activité viable". Ils arrêtent donc la production du breuvage, font-ils savoir sur Facebook. Ces bières étaient les premières et uniques trappistes américaines.