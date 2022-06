USA : face à "l’offensive conservatrice", Biden célèbre la communauté LGBT + à la Maison Blanche

Plus de 300 lois portant atteinte aux droits des personnes homosexuelles et transgenres et à leurs parents ont été présentées à l’échelle des États cette année seulement, selon cette source.

"Nous avons dû nous opposer à ces gouverneurs et aux élus locaux à mesure qu’ils poussaient pour (l’adoption) de lois discriminatoires", a poursuivi le haut responsable, soulignant que parmi les invités à la réception figurent des enfants et familles directement ciblés par ces textes.

Offensive de lois motivées par la haine que nous voyons dans des États

Avec cette initiative, Joe Biden s’adresse à une importante part de l’électorat démocrate avant les élections cruciales de novembre où les républicains pourraient reprendre le contrôle du Congrès.

Le sujet est aussi central pour les républicains, comme Ron DeSantis, vu par beaucoup comme un potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2024, qui a promulgué fin mars une loi interdisant d’enseigner des sujets en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre à l’école primaire.

L’opposition démocrate et les militants pour les droits des personnes LGBT avaient tenté de bloquer cette loi qu’ils ont surnommée "Don’t Say Gay" ("Ne parlez pas des gays") et qui a provoqué des remous aux États-Unis.