USA et Corée du Sud vont s’échanger davantage de semi-conducteurs, véhicules électriques et de batteries grâce à un nouveau protocole d’accord commercial

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont annoncé la signature d’un protocole d’accord afin d’établir une chaîne d’approvisionnement entre les deux pays et de renforcer la coopération commerciale, a annoncé samedi le département américain au Commerce dans un communiqué.

Ce protocole doit permettre d'"approfondir" la collaboration entre les deux pays, et "établir le dialogue commercial et la chaîne d’approvisionnement entre les États-Unis et la Corée".

"La coopération sur les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les batteries pour véhicules électriques, les piles à combustible et la technologie solaire, et l’économie numérique continuera de transformer nos sociétés et de stimuler notre prospérité économique partagée", ont souligné les deux pays.

Une collaboration accrue et une compétitivité internationale de l’industrie américaine et coréenne

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, avait, auparavant, tenu une table ronde avec le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Lee Chang-Yang, ainsi que des responsables d’entreprises des deux pays, comme Hyundai, LG, Samsung, Qualcomm ou encore GE.

L’accent a été mis sur l’importance des "investissements transfrontaliers dans des secteurs essentiels à la croissance à long terme des deux économies".

Les États-Unis et la Corée sont d’importants partenaires commerciaux et d’investissement. La Corée est le sixième partenaire commercial des Etats-Unis. Les entreprises coréennes ont investi plus de 62 milliards de dollars aux États-Unis, et les États-Unis sont la deuxième source d’investissement direct étranger de la Corée depuis plus d’une décennie.