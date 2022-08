USA : en Californie, le plus vaste incendie de l'année progresse, deux morts

Le plus vaste incendie de l'année en Californie, qui a forcé des milliers de personnes à évacuer leurs domiciles et a déjà dévasté des milliers d'hectares, a fait deux morts, selon les autorités.

L'incendie, baptisé "McKinney", a détruit depuis vendredi plus de 21.200 hectares de la forêt nationale de Klamath et n'est pas maîtrisé, selon l'agence de lutte contre les incendies CalFire. Il s'agit du feu de forêt le plus important depuis le début de l'année en Californie, qui est régulièrement frappée par des incendies dont la force et la fréquence sont exacerbées par le réchauffement climatique.

Mais ce brasier reste bien plus petit que le "Dixie Fire", qui avait dévasté plus de 400.000 hectares l'an dernier.

Dimanche matin, les corps de deux personnes décédées ont été découverts dans un véhicule calciné, a annoncé le bureau du shérif du comté de Siskiyou lundi.