USA : des prisonniers pourraient diminuer leur peine en échange d’un don d’organe

Un nouveau projet de loi, proposé dans le Massachusetts, permettrait aux prisonniers de recevoir des réductions de peines s’ils font don de leurs organes ou de leur moelle osseuse.

Le Bureau fédéral des prisons indique que les prisonniers peuvent déjà faire don de leurs organes pendant leur incarcération, mais uniquement aux membres de leur famille immédiate et sans échange de remise de peine.

Intitulé "The Bone Marrow and Organ Donation Program" (Le programme de don de moelle osseuse et d’organes), la loi proposerait donc une réduction de peine allant de 60 jours à un an en échange d’un don d’organe. Ce n’est pas une blague. Un "comité de don de moelle osseuse et d’organes" de cinq membres serait formé si la loi passe. On y retrouverait : un défenseur des droits des prisonniers, deux représentants du Département de la correction, un spécialiste des dons d’organes et une personne d’une organisation qui plaide pour les dons d’organes et de moelle osseuse.