USA-Chine : Biden et Xi Jinping s’entretiennent, le Chinois averti l’Américain de ne pas "jouer avec le feu" sur Taïwan

"La conversation entre le président Biden et le président Xi Jinping de la République populaire de Chine s’est achevée à 10h50", a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué. L’appel téléphonique avait commencé 2 heures et 17 minutes plus tôt, à 08h33 heure locale (12h33 GMT).

C’est le cinquième sommet virtuel entre les deux responsables depuis que Joe Biden est devenu président il y a un an et demi, mais la défiance mutuelle entre la Chine et les Etats-Unis devient de plus en plus difficile à cacher.

Pékin et Washington sont déjà en conflit au sujet du commerce. Les deux puissances mondiales s’opposent maintenant à cause de Taïwan.