USA : au moins dix morts à déplorer dans une fusillade dans un supermarché de Buffalo (nord du pays)

Des médias américains ont également évoqué un "manifeste" à caractère raciste qui aurait été diffusé sur internet et les réseaux sociaux, comme c’est souvent le cas dans les crimes commis par des suprémacistes blancs.

Devant la presse, le procureur local du comté John Flynn a d’ores et déjà annoncé que le suspect serait inculpé de meurtre avec préméditation.

Le maire de Buffalo, un Afro-Américain, Byron Brown, a précisé à la télévision locale New York One que le tueur présumé avait fait plusieurs heures de voyage pour commettre son crime dans un quartier majoritairement noir de Buffalo.

Les fusillades et meurtres en série aux Etats-Unis sont de manière tragique quasi quotidiennes et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.