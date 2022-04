USA : achèteriez-vous l’ancienne maison d’un serial killer ?

Une question que beaucoup se posent après l’annonce de la vente de la maison de Dean Corll, un serial killer célèbre du Texas : achèteriez-vous la maison où des meurtres ont été commis ?

Une situation étrange en cours à Houston, au Texas. Si les maisons ne sont pas toujours détruites après qu’une personne y est décédée, il est malgré tout de coutume que la maison d’un serial killer soit détruite (on pense notamment à celle de John Wayne Gacy). Pour celle de Dean Corll, il en va tout autrement. Si la police cherchait encore des corps de victimes dans la maison il y a un an, elle a aujourd’hui été rénovée et est proposée à la vente pour 185.000 $.

Dean Corll est connu comme un des pires tueurs en série du Texas et des USA après avoir enlevé, violé, torturé et assassiné au moins 28 adolescents et jeunes hommes entre 1970 et 1973 à Houston et Pasadena, comme le rappelle le DailyMail. Surnommé le Candy Man, parce que sa famille possédait auparavant une usine de bonbons, il avait l’habitude de donner des bonbons gratuits aux enfants de la région.