USA : Accord "historique" pour l’égalité salariale femmes-hommes dans les sélections de football

Avec quatre titres en Coupe du monde, et autant de médailles d’or aux Jeux olympiques, l’équipe nationale féminine de football des Etats-Unis est la plus titrée de l’histoire de ce sport chez les femmes. Son palmarès est ainsi bien plus étoffé que celui de son homologue masculine qui en Coupe du monde n’a jamais fait mieux qu’une troisième place… en 1930.

"C’est véritablement un moment historique. Ces accords changent ce sport pour toujours ici aux Etats-Unis et ils ont le potentiel de changer ce sport à travers le monde", a affirmé dans le même communiqué la présidente de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone.

Mme Parlow Cone a ajouté que "quelle que soit la manière dont on regarde cet accord, les hommes ont abandonné de l’argent pour qu’on arrive à cette égalité, donc je pense que la sélection masculine et l’association des joueurs doivent toutes les deux être saluées".

Selon les termes de ces conventions collectives, le système de primes sera identique entre la sélection masculine et la sélection féminine "pour toutes les compétitions, y compris à la Coupe du monde de la Fifa", et introduit pour la première fois un mécanisme analogue de partage des revenus commerciaux.

Ils arriveront tous dans un pot commun partagé à parts égales entre joueuses et joueurs. Et, par exemple, une victoire dans un match international organisé par US Soccer pourra rapporter jusqu’à 18.000 dollars (17.000 euros), qu’on soit joueur ou joueuse.

"Les accords garantiront que les joueuses et joueurs de l’équipe nationale de football des Etats-Unis resteront parmi les mieux payés au monde", soutient la fédération dans son communiqué.