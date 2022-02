USA : à Memphis, Starbucks licencie des employés cherchant à se syndiquer

Pour Starbucks, les salariés licenciés n’ont pas suivi les procédures prévues pour la fermeture d’un établissement, notamment en laissant entrer dans le café des personnes non autorisées, les journalistes, et des salariés en dehors de leurs vacations. Et ils savaient que l’infraction de ces règles était un motif de licenciement immédiat.

L’entreprise "respecte le droit de (ses) employés à rejoindre un syndicat" et "ne mène aucune action anti-syndicale", a affirmé le porte-parole de Starbucks à l’AFP mardi. Mais "elle s’attend aussi à ce que ses employés respectent les règles de (ses) établissements".