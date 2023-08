Le tableau du simple dames de l'US Open a été le premier à se compléter au terme du troisième et dernier tour des qualifications. Et il y a aura finalement quatre Belges présentes à partir de lundi sur les courts en dur de Flushing Meadows. Il s'agira d'Elise Mertens (WTA 32), Maryna Zanevska (WTA WTA 113), Greet Minnen (WTA 98) et Yanina Wickmayer (WTA 86).

Elise Mertens et Maryna Zanevska étaient entrantes directes dans le tableau.

Tête de série N.32 du tableau, la Limbourgeoise attendait toutefois encore de connaître son adversaire du premier tour vu qu'elle avait tiré une qualifiée. Il s'agira de la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 155).

Maryna Zanevska, qui disputera à New York son dernier tournoi, savait, elle, déjà qu'elle défiera la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 2), lauréate de l'Australian Open en janvier.

Qualifiée samedi pour le tableau final, Greet Minnen aura l'immense privilège de défier Venus Williams (WTA 407), 43 ans, bénéficiaire d'une wild card en raison d'une illustre carrière marquée de sept titres du Grand Chelem, dont deux à New York en 2000 et 2001. Il s'agira du tout premier duel de la Campinoise contre l'aînée des sœurs.

Contrainte à l'abandon après quatre jeux vendredi en raison d'une blessure au dos dans son match du troisième tour des qualifications contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203), Yanina Wickmayer a, pour sa part, été repêchée dans le tableau en tant que lucky loser suite à l'annonce des forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 51) et de l'Espagnole Paula Badosa (WTA 46).

L'Anversoise, qui ne peut pour l'heure dire si elle sera en état de jouer, devra se mesurer à une autre revenante, la Russe Vera Zvonareva (WTA 672), 38 ans, finaliste en 2010 et entrée via un classement protégé de 103.