US Open : Yanina Wickmayer à une victoire du tableau final

"Ce fut un meilleur match que celui du premier tour", a-t-elle déclaré après sa victoire. "J’étais beaucoup plus relâchée et je suis parvenue à me montrer nettement plus agressive. J’ai continué à jouer vers l’avant et c’est ce qui a fait la différence. Et il est clair que cela fait plaisir de ne pas avoir dû passer trois heures sur le terrain comme mardi", a-t-elle souri. Demi-finaliste en 2009, Yanina Wickmayer n’est donc plus qu’à une victoire d’une première participation à l’US Open en tant que maman.

Elle affrontera donc Sachia Vickery : "Vickery n’est pas une joueuse facile à manœuvrer, je le sais", a-t-elle poursuivi. "Je l’ai affrontée à plusieurs reprises par le passé et cela n’a jamais été une partie de plaisir. C’est une guerrière qui ramène beaucoup de balles et est également capable d’accélérer dans l’échange. Il va falloir rester calme et parvenir à imposer son jeu jusqu’à la fin pour la battre."