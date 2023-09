US Open : un Medvedev des grands soirs sort Alcaraz et retrouvera Djokovic en finale

La guerre de trois n'aura pas lieu : après deux finales d'anthologie cette saison entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, ce dernier a manqué le rendez-vous à l'US Open en chutant vendredi en demi-finales face à un Daniil Medvedev exceptionnel.

Le Russe, troisième mondial et lauréat à Flushing Meadows en 2021 lorsqu'il avait empêché Djokovic de réussir le Grand Chelem, a remporté 7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 6-3 son spectaculaire bras de fer de 3h19 contre l'Espagnol.

"C'est fou d'être de retour en finale, surtout en gagnant contre Carlos... Il m'avait facilement battu lors de nos deux dernières confrontations, alors avant le match j'avais beaucoup de doutes. Mais j'ai fait une très bonne partie et je serai là dimanche !", a commenté le Russe de 27 ans.

"J'avais dit qu'il fallait jouer à un niveau de 11/10 pour espérer battre Carlos, j'ai joué 12/10 !", s'est-il félicité.

"J'aurais aimé jouer une finale ici contre Novak, mais Daniil la mérite plus que moi, il n'y a rien à dire", a de son côté admis Carlos Alcaraz en conférence de presse.

Et le prodige du tennis espagnol était assez dur avec lui-même : "Je pensais être un meilleur joueur, capable de trouver des solutions quand le match ne va pas dans le bon sens. Mais après ce match, je vais devoir revoir ma position : je ne suis pas suffisamment mature pour gérer ce genre de matchs. Il faut que j'en tire les leçons. la principale est que je ne peux pas me permettre de manquer les occasions que j'ai eues dans le premier set. Je ne dois pas me faire lâcher dans le tie break. Ce sont des choses que je dois améliorer si je veux gagner plus de tournois du Grand Chelem et devenir un meilleur joueur".

Après une défaite en 2019 contre Rafael Nadal et une victoire en 2021 contre Djokovic, c'est donc une troisième finale new-yorkaise que s'apprête à jouer dimanche Medvedev, sa cinquième en Grand Chelem. Ce sera la troisième contre le Serbe.

Alors quelle est la taille du défi ? "Je joue contre un gars qui a 23 titres du Grand Chelem, et moi, un... Comme aujourd'hui, il faudra que je joue mieux que moi-même si je veux avoir une chance", a insisté Medvedev qui avait atteint la place de N.1 mondial en 2022.