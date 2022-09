US Open : Surprise, Serena Williams bat Anett Kontaveit, numéro deux mondiale, et se qualifie pour le troisième tour

Incroyable… L’histoire continue… Serena Williams s’est qualifiée pour le troisième tour de l’US Open. Elle a battu l’Estonienne Anett Kontaveit, la numéro deux mondiale, 7/6-2/6-6/2.

Elle s’est battue comme une lionne. Elle l’a fait pendant toute sa carrière, elle qui déteste la défaite. On pensait qu’elle ne pourrait pas gagner le moindre match, puisqu'elle n'a pratiquement plus joué depuis deux. Mais elle l'a fait. On pensait qu’elle ne pourrait pas vaincre une joueuse du top. Et elle l’a fait. On pensait qu’elle ne pourrait pas tenir pendant trois sets. Et elle l’a fait. Le physique n’est plus le même qu'en ses plus belles années, mais son service l’a sauvée. Sa volonté, aussi. Et puis le public, impressionnant de vitalité quand tout allant bien, et sidéré dans les moments difficiles.

Après avoir gagné le premier set (méritoirement, en ayant eu plus d’occasions que son adversaire), Serena Williams a semblé manquer d’énergie, et elle a perdu pied. Elle a rapidement perdu le deuxième set. L’histoire était terminée ? Non, pas encore. Dans le set décisif, elle a tout lâché, tout tenté, exercé une énorme pression. Et elle s’est imposée.

L’Américaine prolonge son séjour en simple à New York. Et surtout sa carrière. Elle a récemment parlé de "retraite prochaine", sans jamais confirmer qu’elle s’arrêterait après l’US Open. Mais tout porte à le croire, le lieu mythique, ses déclarations, le show à l’américaine organisé pour ses rencontres.

Au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem qu'elle a gagné à six reprises, Serena Williams rencontrera l'Australienne Ajla Tomljanovic, 46e mondiale.

En attendant, elle jouera en double, avec sa soeur Venus. Et cela se passera en soirée, jeudi, à New York. Un premier tour de double en "night session", sur le Court Arthur Ashe, ce sera une grande première, dans l'histoire de l'épreuve.