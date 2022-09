US Open : Sofia Costoulas et Gilles-Arnaud Bailly rejoignent les huitièmes de finale chez les juniors

Sofia Costoulas et Gilles-Arnaud Bailly, respectivement chez les filles et les garçons, se sont qualifiés pour le 3e tour du tournoi juniors de l'US Open de tennis, lundi à New York.

Tête de série N.1 du tableau, Costoulas, 534e mondiale à la WTA et 2e chez les juniores, s'est imposée en trois manches aux dépens de l'Américaine Valerie Glozman (NC) 3-6, 6-2, 6-2 en 1h56. Finaliste à l'Open d'Australie en début de saison, la Genkoise, 17 ans, rencontrera pour une place en quarts de finale la Russe Mirra Andreeva (ITF 18/N.14)

Finaliste malheureux à Roland-Garros, Gilles-Arnaud Bailly est lui 2e tête de série chez les garçons. Le Belge, 5e mondial chez les juniors, a battu au 2e tour le Polonais Olaf Pieczkowski (ITF 54) 6-3, 3-6, 6-1 après 2 heures de jeu et ainsi obtenu le droit de rencontrer en huitièmes de finale le Russe Yaroslav Demin (ITF 22).

En début de journée sur le ciment de Flushing Meadows lundi, Alexander Blockx (ITF 43) et Amelie Van Impe (ITF 42) s'étaient qualifiés pour le 2e tour.

Dimanche, Amelia Waligora (ITF 67) et Alessio Basile (ITF 74) s'étaient inclinés au premier tour.