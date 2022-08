US Open : Serena Williams, ce que les joueuses et joueurs en disent

"La plus grande", "un honneur", "influence": avec l'imminence de la retraite de Serena Williams au terme d'une prodigieuse carrière de 27 ans, ses collègues ont livré avant son match du 2e tour à l'US Open mercredi ce que leur inspire l'ex N.1 mondiale.

NAOMI OSAKA (JPN, 24 ans, ex-N.1 mondiale) : "Son héritage est tel qu'on n'a pas les mots pour le décrire. Elle a tellement changé notre sport. Elle a fait connaître le tennis à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Je pense être moi-même un produit de ce qu'elle a fait."

"Je pense honnêtement qu'elle est la plus grande de notre sport. Je ne veux pas rabaisser Federer ou Nadal, mais j'estime qu'elle ne sera jamais surpassée dans notre sport. C'est un honneur de simplement la regarder jouer."

"Nous les gens de couleur, il est évident que nous nous sommes mis dans son sillage. Elle a clairement rencontré de nombreux obstacles et elle a dû se battre pour les surmonter. Maintenant, nous, nous pouvons avancer facilement grâce à elle."

"C'est vraiment étrange d'idolâtrer quelqu'un et puis boum, de lui parler".

COCO GAUFF (USA, 18 ans, 12e mondiale) : "Avant Serena, il n'y avait pas vraiment d'icône dans notre sport qui me ressemble. Mais je me souviens qu'en grandissant, je ne me suis jamais sentie différente parce que la N.1 mondiale était quelqu'un qui me ressemblait."

"Parfois, le fait d'être une femme noire fait qu'on se contente de moins. Elle, elle ne s'est jamais contentée de moins. En tant que personne, je deviens une adulte et j'apprends à appréhender les choses, les médias, le tennis et tout, en essayant de ne pas me contenter de moins."

"Elle n'a pas dominé une génération, ni deux, mais plus de trois et c'est pour ça qu'elle sera toujours la GOAT (Greatest of all times, la plus grande de tous les temps, ndlr)".

"Maintenant, elle est dans le monde de la mode. Je l'ai vue poser, marcher sur le podium d'un défilé. On va continuer de beaucoup voir Serena".

JUSTINE HENIN (BEL, 40 ans, ex-N.1 mondiale) : "Elle a eu un énorme impact sur le tennis. J'ai fait ma carrière avec Serena et elle m'a beaucoup inspirée. Elle m'a poussée à toujours être meilleure, comme elle a poussé de nombreuses joueuses. Avec Venus, elles ont élevé le jeu dans une autre dimension, physiquement et mentalement."

"Pour être honnête, elle est la joueuse la plus forte qu'il m'ait été donné d'affronter. Elle avait probablement beaucoup de choses à prouver, à elle et aux gens en général. Et elle l'a fait magnifiquement."