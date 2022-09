US Open : Pour Philippe Dehaes, "Serena Williams laissera le tennis féminin face à un grand vide"

Serena Wiliams était LA star du tennis féminin, depuis vingt ans. Après elle, sa sœur, Sharapova, les Belges, il n’y a plus de star. C’est gênant, pour le tennis féminin, non ?

Serena était clairement la dernière grande star sur le circuit WTA. Il n’y en a plus, parce que le niveau est pratiquement le même chez toutes les filles. On le voit, il y en a une vingtaine qui sont capables de gagner des grands tournois. Et elles manquent, malheureusement, de charisme et de personnalité. Alors, il y a Naomi Osaka, qui est un peu différente, mais on voit la problématique qu’elle a à gérer par rapport à sa motivation. Et on ne peut pas la ranger dans la même catégorie que Serena, Sharapova, Justine, et Kim. Aujourd’hui, le tennis féminin souffre un peu de cela. C’est dommage, mais on constate que moins de gens le regardent. Et pour moi, l’un des grands responsables de ce phénomène, c’est évidemment la WTA, qui devrait réfléchir à mettre ses joueuses en avant. Mais c’est un autre débat. Donc Serena laissera le circuit et le tennis féminin face à un grand vide.

Quels contacts, quels échanges avez-vous eu avec Serena Williams, ces dernières années ? Pour autant que vous en ayez eu ?

Non, aucun contact. Serena est vraiment inaccessible, pour le commun des mortels. Il y a quelques jours, Elise Mertens s’entraînait juste à côté d’elle. Et c’est quelque chose… Il y a trois caméras, des centaines de fans. Elle arrive, un peu en retard, et elle commence à frapper des balles. Et puis, elle quitte le terrain. Il y a un gars qui porte le sac avec le chien, un autre gars qui porte son sac de tennis et ses raquettes, le kiné qui suit avec les serviettes et le matériel, le sparring-partner, etc. Il y a toujours autour d’elle une équipe de plein de gens, c’est toute une organisation. C’est assez amusant à voir. Mais Serena, non, elle ne parle pas. Elle n’échange pas, je pense, avec le commun des mortels.

