US Open : Nadal en mode diesel, Swiatek au super, Raducanu en panne sèche

Mauvais souvenir

"Je n’ai pas beaucoup joué ces cinquante derniers jours, tout juste un match", a encore souligné le Majorquin, dont la blessure abdominale à l’origine de son forfait avant la demi-finale à Wimbledon, ne semble plus qu’un mauvais souvenir.

Un autre va vite poindre, puisqu’il affrontera Fabio Fognini, en se méfiant. En 2015, l’Italien l’avait éliminé au 3e tour à l’US Open, après avoir effacé deux sets de retard. Jusque-là, Nadal était resté sur un 151 succès en Grand Chelem, après avoir remporté les deux premières manches.

Son compatriote Carlos Alcaraz s’est aussi qualifié aux dépens de l’Argentin Sebastian Baez (37e) qui lui a pourtant donné du fil à retordre, avant d’abandonner (7-5, 7-5, 2-0).

"L’an dernier, j’avais vécu l’un des plus grands moments de ma vie. Et être là en tant que 4e mondial, c’est incroyable", s’est réjoui l’Espagnol de 19 ans, révélé sur la grande scène new-yorkaise en 2021, où il avait atteint les quarts, et qui affrontera un autre Argentin, Federico Coria (78e).

Autres qualifiés notables : le Polonais Hubert Hurkacz (8e) et le Britannique Cameron Norrie (9e) expéditifs, le Russe Andrey Rublev (11e) et l’Italien Jannik Sinner (13e), autrement plus laborieux en cinq sets.