US Open : Maryna Zanevska face à Aryna Sabalenka, Elise Mertens contre une qualifiée au 1er tour

Maryna Zanevska n’a pas été gâtée par le tirage au sort de son dernier US Open. Le jour de son 30e anniversaire, la joueuse belge d’origine ukrainienne, 113e mondiale, a en effet hérité de la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2 du dernier tournoi du Grand Chelem, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York.

Elle aussi directement qualifiée pour le tableau final, Elise Mertens, 32e mondiale et 32e tête de série, débutera sa quinzaine new yorkaise face à une joueuse issue des qualifications. Au deuxième tour, la N.1 belge affrontera, en cas de qualification, soit l’Américaine Danielle Collins (WTA 34) soit la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 55). L’US Open, qui débutera lundi à Flushing Meadows, sera le dernier tournoi de la carrière de Maryna Zanevska. La native d’Odessa, en Ukraine, qui avait obtenu la nationalité belge en 2016, avait annoncé le 8 août dernier qu’elle rangerait ses raquettes après le dernier Grand Chelem de l’année en raison de douleurs chroniques au dos.