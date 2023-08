US Open : lucky loser, Yanina Wickmayer se qualifie pour le 2e tour en battant Zvonareva

Yanina Wickmayer s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi, à New York. Wickmayer, 85e joueuse mondiale, a battu la Russe Vera Zvonareva (WTA 677) 6-4, 6-4 en 1 heure et 33 minutes.

Wickmayer commençait parfaitement la rencontre avec un break dans le tout premier jeu du match. Zvonareva, qui aura 39 ans le 7 septembre, finaliste en 2010 contre Kim Clijsters, remportait trois jeux de rang pour prendre l’avantage (3-4). A 4-4, Wickmayer réussissait un nouveau break avant de s’offrir la première manche dans la foulée.

Dans le deuxième set, la Belge faisait le break pour mener 2-1. Suffisant pour filer vers le gain du match. Elle mène désormais 3-2 dans ses duels avec Zvonareva. Au tour suivant, elle affrontera Madison Keys (WTA 17), 17e tête de série. L’Américaine, finaliste en 2017, a pris la mesure de la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 45) 6-2, 6-4 en 1 heure et 26 minutes. Victime d’une blessure au dos, Wickmayer avait abandonné au troisième et dernier tour des qualifications, mais elle a été repêchée dans le tableau principal en tant que 'lucky loser' après les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 51) et de l’Espagnole Paula Badosa (WTA 46).

Wickmayer, 33 ans, dispute l’US Open pour la 13e fois de sa carrière. En 2009, elle avait atteint les demi-finales, son meilleur résultat en Grand Chelem. Elle jouera également le double à Flushing Meadows, aux côtés de Greet Minnen.

Lundi, Elise Mertens (WTA 32) s’était qualifiée pour le deuxième tour en battant 3-6, 6-3, 7-6 (10/3) la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 155). Greet Minnen (WTA 97) et Maryna Zanevska (WTA 112) joueront en 'night session', respectivement contre Venus Williams (WTA 410) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2).