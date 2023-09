US Open : la future reine Aryna Sabalenka et la princesse locale Coco Gauff prêtes pour un combat en finale

Serena Williams. Deux mots pour une championne légendaire, l’une des plus grandes de tous les temps. Forcément, l’héritage est lourd, d’autant que les championnes qui ont suivi (Sloane Stephens et Sofia Kenin) n’ont jamais confirmé après leurs titre majeur remporté. Si Gauff explique lucidement être à "des années-lumière" de son idole, c’est aussi parce que s’en défaire l’aide. "J’essaie toujours de ne pas trop y penser, parce que je ne veux pas me prendre la tête ou me mettre la pression", a-t-elle notamment expliqué.

Véritablement gloutonne de tennis en s’alignant aussi en doubles, Gauff a mûri et peut compter sur sa forme resplendissante. Depuis son élimination précoce au premier tour de Wimbledon, elle n’a connu qu’une défaite en 17 rencontres, remportant au passage les titres à Washington et Cincinnati, où elle avait notamment battu Iga Swiatek.

La Polonaise, justement, ne lui avait laissé que des miettes lors de sa première finale majeure à Roland-Garros l’an dernier. Mais en plus d’un an, Gauff a continué à travailler et en veut toujours plus. "J’essaye d’apprécier le moment mais aussi d’avoir conscience qu’il me reste beaucoup de travail. Donc oui la finale est un accomplissement incroyable mais je ne suis pas encore satisfaite", a expliqué celle qui a confessé ressentir encore parfois "le syndrome de l’imposteur".

Samedi, ce sera une occasion unique pour elle de balayer ses derniers doutes en offrant à son pays son premier titre majuscule devant un public qui la poussera jusqu’au bout pour qu’elle atteigne, en plus, la troisième place mondiale qui serait la meilleure place de sa carrière. En tout cas, elle semble prête à faire mieux qu’à Paris. "Je ne croyais pas vraiment que j’avais ça en moi, surtout à l’époque où je jouais contre Iga, qui était sur une séquence de victoires. Mais cette fois-ci, je me suis davantage concentré sur moi-même et sur mes attentes envers moi-même. Je crois vraiment que j’ai désormais la maturité et la capacité de le faire", a-t-elle avancé. C’est tout ce qu’un pays entier souhaite.