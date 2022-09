US Open : La boulette de Nick Kyrgios qui veut faire le show mais perd le point !

Nick Kyrgios a sorti une performance de taille en huitième de finale de l’US Open. L’Australien s’est payé Daniil Medvedev, le N°1 mondial et tenant du titre à New York. Une victoire de Kyrgios tout en faisant… du Kyrgios ! Nick a alterné entre points flamboyants et passages à vide.

Moment particulier et inédit dans le troisième set. Alors que Medvedev envoie un revers qui prend clairement la direction du couloir, Kyrgios traverse le terrain et reprend malgré tout la balle au vol pour la renvoyer dans la partie de terrain du Russe. Nick fait le show, il enflamme le stade mais… il perd le point puisqu’il a frappé la balle dans la partie de terrain de Medvedev.

"Je croyais avoir le droit. Ça va être partout sur les réseaux sociaux et je vais passer pour un idiot", a réagi l’Australien après le match.