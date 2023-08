US Open : la Belge Magali Kempen éliminée au 1er tour des qualifications

Magali Kempen n'a pas réussi à passer le premier tour des qualifications de l'US Open de tennis, quatrième levée du Grand Chelem, mardi, à Flushing Meadows.

Kempen, 228e joueuse mondiale, s'est inclinée 4-6, 6-4, 6-4 au terme de 2h05 de jeu face à l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 114/N.14).

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, 86e mondiale et tête de série N.3 des qualifications, s'est imposée 6-7 (3/7), 7-5, 6-2 contre la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141).

Ce mercredi, Greet Minnen, 98e mondiale et tête de série N.5, et Marie Benoit, 244e mondiale, affronteront respectivement la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177) et la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 195).

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.